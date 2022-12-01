



Германия намерена упростить въезд для квалифицированных рабочих

Правительство Германии пришло к согласию в вопросе смягчения иммиграционных законов с целью привлечения квалифицированных рабочих на свой рынок труда.



В Германии хотят, чтобы система привлекала работников, которые говорят по-немецки или имеют соответствующие навыки, сообщает ВВС.



Министр внутренних дел Нэнси Файзер заявила, что реформы приведут к созданию "самого современного закона об иммиграции в Европе".



Трехпартийная правящая коалиция хочет ввести "карту возможностей", основанную на системе баллов, которая будет оценивать кандидатов из стран, не входящих в ЕС, с учетом таких факторов, как языковые навыки и образование. В Германии также планируют внести изменения в конституцию, чтобы разрешить двойное гражданство.