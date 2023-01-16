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Германия начала переброску Patriot в Польшу - СМИ
16.01.2023 14:55 Евгения Маркова

Германия начала переброску Patriot в Польшу - СМИ

Вооруженные силы Германии начинают переброску систем ПВО Patriot в Польшу, сообщило издание Aussiedlerbote.

Первые машины должны отправиться из Бад-Зюльце уже сегодня, а в ближайшие дни системы будут перевезены в Польшу, о чем министра обороны ФРГ и Польши договорились еще в ноябре прошлого года.

В общей сложности три эскадрильи, интегрированные в общую систему НАТО, обеспечат защиту критически важной инфраструктуры союзника НАТО вблизи границы с Украиной.

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