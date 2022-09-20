



Германия, Латвия и Эстония высказалась по поводу "референдумов"

Германия не признает "референдумы" по вхождению украинских территорий в состав России. С таким заявлением выступил Олаф Шольц в Нью-Йорке во вторник, 20 сентября.



По его словам, фиктивные референдумы неприемлемы и не согласуются с международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом.



В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что фальшивые "референдумы" России на временно оккупированных территориях Украины будут иметь обратный эффект и сплотят поддержку Украины.



Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" России новыми санкциями и обилием оружия для Украины.



Тем временем Турция призывает все страны поддержать её мирные инициативы, чтобы дипломатическим путем решить конфликт в Украине.