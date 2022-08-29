



Германия готова создать общеевропейскую систему противоракетной обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны, которая покроет Германию и соседние страны. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - сказал Шольц в своей речи в Карловом университете в Праге.



По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.



Ранее также Шольц заявил, что Германия отправит оружие Киеву в ближайшие недели, а Берлин будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".



Призвав союзников координировать "долгосрочное и надежное разделение труда" по поддержке Украины, Шольц сказал, что "Германия возьмет на себя особую ответственность с точки зрения наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины".