



Германия готова к тому, что Россия остановит поставки газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна подготовилась к тому, что Россия может прекратить поставки газа.



Об этом Шольц рассказал в видеообращении, сообщает Spiegel.



"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", - заявил Шольц.



Немецкий канцлер отметил, что "мы живем в серьезные времена", и это чувствуют не только люди в Украине, но и "мы в Европе и многие в мире".



"Но Германия подготовилась - например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - подчеркнул Олаф Шольц.