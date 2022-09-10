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Германия готова к тому, что Россия остановит поставки газа
10.09.2022 22:55 Ольга Белозерова

Германия готова к тому, что Россия остановит поставки газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна подготовилась к тому, что Россия может прекратить поставки газа. 

Об этом Шольц рассказал в видеообращении, сообщает Spiegel.

"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что "мы живем в серьезные времена", и это чувствуют не только люди в Украине, но и "мы в Европе и многие в мире".

"Но Германия подготовилась - например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - подчеркнул Олаф Шольц. 

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