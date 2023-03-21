



Германия – это Гамлет: Польский премьер о немецкой нерешительности

Весь цивилизованный мир объединился во имя победы Украины в войне, которую развязала Россия. Однако есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего – Германия. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время выступления в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг.

"Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: Deutschland ist Hamlet, Германия – это Гамлет. Потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра",-- отметил глава польского правительства.

Моравецкий уверен, что Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину, потому что думал, что Европа "ленивая" и "слабая".