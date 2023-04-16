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Герцог: завтра начнутся “углубленные” переговоры о судебной реформе
16.04.2023 20:23 Ирина Демьянова

Герцог: завтра начнутся “углубленные” переговоры о судебной реформе

В резиденции президента сообщили, что завтра начнутся “концентрированные и углубленные”переговоры между коалицией и оппозиционными партиями “Еш Атид” и “Маханэ Мамлахти” о судебной реформе.

Переговоры, организованные при посредничестве президента Ицхака Герцога, “будут касаться основных вопросов”, говорится в сообщении офиса президента.

Офис Герцога “продолжит делать все, что в его силах, чтобы побудить стороны к продолжению такого диалога, направленного на достижение широкого согласия”.

 

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