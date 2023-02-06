



Герцог выразил соболезнования Эрдогану

Президент Израиля Ицхак Герцог провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Он выразил соболезнования в связи с потерями, понесенными в результате смертоносных землетрясений.



Герцог проинформировал Эрдогана о помощи, которую отправляет Израиль. Он также добавил, что проводит встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером оппозиции Яиром Лапидом, чтобы те его заверили единство страны в своем желании помочь Турции.



Турецкий лидер поблагодарил коллегу, выразив признательность в том, что Израиль готов поддержать страну в столь трудный час.



Помимо прочего, Эрдоган выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с терактом, в результате которого в прошлом месяце в Восточном Иерусалиме погибли семеро израильтян.