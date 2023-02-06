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Герцог выразил соболезнования Эрдогану
06.02.2023 19:56 Алина Груднева

Герцог выразил соболезнования Эрдогану

Президент Израиля Ицхак Герцог провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он выразил соболезнования в связи с потерями, понесенными в результате смертоносных землетрясений.

Герцог проинформировал Эрдогана о помощи, которую отправляет Израиль. Он также добавил, что проводит встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером оппозиции Яиром Лапидом, чтобы те его заверили единство страны в своем желании помочь Турции.

Турецкий лидер поблагодарил коллегу, выразив признательность в том, что Израиль готов поддержать страну в столь трудный час.

Помимо прочего, Эрдоган выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с терактом, в результате которого в прошлом месяце в Восточном Иерусалиме погибли семеро израильтян.

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