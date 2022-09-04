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Герцог вылетел в Германию
04.09.2022 07:01 Ольга Белозерова

Герцог вылетел в Германию

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в Германию, где примет участие в мемориальной церемонии по случаю 50-летия теракта в Мюнхене, который произошел на Олимпийских Играх.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Отправляюсь в свой первый визит в Германию в качестве президента Израиля по приглашению президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Я привезу с собой воспоминания о болезненном прошлом еврейского народа в Германии, а также надежду и веру в смелый союз наших народов", - написал Герцог в социальных сетях. 

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