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Герцог встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Баку
28.05.2023 16:50 Ирина Демьянова

Герцог встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

Президент Ицхак Герцог вылетит в Азербайджан во вторник. Это последний шаг на пути к публичному расширению двусторонних связей.

Герцог, который совершит визит вместе со своей женой Михал, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в президентском дворце Зугульба.

Алиев примет Герцога с почетным караулом, который исполнит национальный гимн Израиля.

Затем два президента проведут рабочую встречу, после чего состоится государственный обед вместе с первыми леди.

Герцог также должен принять участие в церемонии вместе с местной еврейской общиной, посвященной 75-летию Израиля, прежде чем отправиться домой в среду.

Министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель от партии ШАС будет сопровождать Герцога в поездке и встретится со своим азербайджанским коллегой Теймуром Мусаевым.

Согласно сообщению офиса Герцога, Арбель и Мусаев обсудят сотрудничество в сфере обучения врачей, цифрового здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

 

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