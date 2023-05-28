



Герцог встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

Президент Ицхак Герцог вылетит в Азербайджан во вторник. Это последний шаг на пути к публичному расширению двусторонних связей.



Герцог, который совершит визит вместе со своей женой Михал, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в президентском дворце Зугульба.



Алиев примет Герцога с почетным караулом, который исполнит национальный гимн Израиля.



Затем два президента проведут рабочую встречу, после чего состоится государственный обед вместе с первыми леди.



Герцог также должен принять участие в церемонии вместе с местной еврейской общиной, посвященной 75-летию Израиля, прежде чем отправиться домой в среду.



Министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель от партии ШАС будет сопровождать Герцога в поездке и встретится со своим азербайджанским коллегой Теймуром Мусаевым.



Согласно сообщению офиса Герцога, Арбель и Мусаев обсудят сотрудничество в сфере обучения врачей, цифрового здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.



