



Герцог встретится с главами местных властей, чтобы усилить поддержку переговоров

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник утром проведет экстренное совещание в резиденции президента с главами местных и региональных властей, чтобы оказать давление и мобилизовать поддержку усилий по переговорам о правовой реформе.



Председатель местного государственного центра Хаим Биббс и председатель областного государственного центра Шай Хагай сегодня утром обратились к главам органов власти и пригласили их на встречу, которая состоится завтра утром, "целью которой является призыв к немедленным переговорам в духе президента и единства народа".



Официальные лица в резиденции президента подтвердили информацию и сообщили, что в последние недели от глав органов власти к президенту поступило много обращений о желании участвовать в переговорных усилиях.

