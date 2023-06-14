



Герцог встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом в июле

Президент США Джо Байден пригласил президента Ицхака Герцога посетить Белый дом во время поездки в связи с обращением к Конгрессу на третьей неделе июля, сообщили во вторник несколько ивритских СМИ.



Это будет второй визит Герцога в Белый дом менее чем за год, а премьер-министра Биньямина Нетаниягу еще ни разу не пригласили на встречу с Байденом после победы на выборах, что вызвало некоторую напряженность.



В офисе Герцога сообщили The Times of Israel, что приглашение встретиться с Байденом было сделано в ноябре, но официальные лица Израиля и США все еще работают над датой.



Представитель Совета национальной безопасности Белого дома также заявил: “Нам нечего объявлять”.



Хотя официальная дата не установлена, по сообщениям еврейских СМИ, она будет объявлена в ближайшие дни. В некоторых сообщениях говорится, что обращение к Конгрессу ожидается 19 июля.



Герцог выступит с речью на заседании Конгресса, посвященном 75-летию провозглашения Израилем независимости. В апреле Израиль отпраздновал свой официальный День независимости. Приглашение выступить перед Конгрессом было передано Герцогу , когда он был в Вашингтоне в октябре прошлого года, спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером. Во время этой поездки Герцог встретился с Пелоси, а также с Байденом в Белом доме.



Источники в США сообщили 12 каналу, что Нетаниягу и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер были проинформированы о предстоящей поездке Герцога.



