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Герцог встретится с Байденом: что известно
17.10.2022 19:57 Алина Груднева

Герцог встретится с Байденом: что известно

Президент Израиля Ицхак герцог на следующей неделе полетит в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

 
Это будет его первый официальный визит в Вашингтон с момента вступления в должность.
 
Они встретятся в Белом Доме в эту среду, 26 октября, в 18:00.
 
В рамках визита президент также встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также с еврейской общиной.
 
В канцелярии президента заявили, что цель визита - укрепить прочное партнерство между США и Израилем. Они также обсудят ряд политических вопросов, вопросы безопасности и экономики, включая продвижение совместных инициатив, связанных с климатическим кризисом.

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