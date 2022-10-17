



Герцог встретится с Байденом: что известно

Президент Израиля Ицхак герцог на следующей неделе полетит в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

Это будет его первый официальный визит в Вашингтон с момента вступления в должность.

Они встретятся в Белом Доме в эту среду, 26 октября, в 18:00.

В рамках визита президент также встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также с еврейской общиной.

В канцелярии президента заявили, что цель визита - укрепить прочное партнерство между США и Израилем. Они также обсудят ряд политических вопросов, вопросы безопасности и экономики, включая продвижение совместных инициатив, связанных с климатическим кризисом.