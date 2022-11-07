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Герцог встретился в Египте с принцем Марокко | Фото: Хаим Зак (GPO)
07.11.2022 20:12 Алина Груднева

Герцог встретился в Египте с принцем Марокко

Президент Ицхак Герцог встретился с принцем Марокко Мулаем Рашидом на климатической конференции COP27 в Египте.

 
Их разговор произошел после целого дня дипломатических встреч на саммите, в том числе с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, королем Иордании Абдаллой II и президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом.
 
Изначально израильскую делегацию должен был возглавить Яир Лапид, однако он отказался ехать после поражения не выборах. 
 
Между тем, Герцог открыл первый в истории климатического саммита израильский павильон.

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