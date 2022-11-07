



Герцог встретился в Египте с принцем Марокко

Президент Ицхак Герцог встретился с принцем Марокко Мулаем Рашидом на климатической конференции COP27 в Египте.

Их разговор произошел после целого дня дипломатических встреч на саммите, в том числе с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, королем Иордании Абдаллой II и президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом.

Изначально израильскую делегацию должен был возглавить Яир Лапид, однако он отказался ехать после поражения не выборах.