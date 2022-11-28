



Герцог встретился с президентом Латвии: подробности

Президент Ицхак Герцог встретил латвийского коллегу Эгилса Левитса в своей резиденции в Иерусалиме.

Визит президента Латвии приурочен к 30-летию дипломатических отношений.

"У нас сложились теплые партнерские отношения, основанные на общих ценностях и интересах. Израиль придает большое значение дальнейшему укреплению и углублению наших двусторонних отношений с Латвией, а также со всеми тремя балтийскими государствами", — сказал Герцог.

По его словам, переговоры будут сосредоточены на торговле, коммерции, совместных научных исследованиях и академическом сотрудничестве.

Также президент поблагодарил коллегу за принятие латвийским парламентом законопроекта о реституции.

Сегодня также состоялась встреча Левитса с премьер-министром Яиром Лапидом. Они обсудили зеленую энергетику, информационные технологии и мирный процесс на Ближнем Востоке, а также войну в Украине.

Вечером Герцог и первая леди Израиля устроят торжественный ужин для Левитса и его супруги.