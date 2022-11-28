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Герцог встретился с президентом Латвии: подробности
28.11.2022 16:15 Алина Груднева

Герцог встретился с президентом Латвии: подробности

Президент Ицхак Герцог встретил латвийского коллегу Эгилса Левитса в своей резиденции в Иерусалиме.

 
Визит президента Латвии приурочен к 30-летию дипломатических отношений.
 
"У нас сложились теплые партнерские отношения, основанные на общих ценностях и интересах. Израиль придает большое значение дальнейшему укреплению и углублению наших двусторонних отношений с Латвией, а также со всеми тремя балтийскими государствами", — сказал Герцог.
 
По его словам, переговоры будут сосредоточены на торговле, коммерции, совместных научных исследованиях и академическом сотрудничестве.
 
Также президент поблагодарил коллегу за принятие латвийским парламентом законопроекта о реституции.
 
Сегодня также состоялась встреча Левитса с премьер-министром Яиром Лапидом. Они обсудили зеленую энергетику, информационные технологии и мирный процесс на Ближнем Востоке, а также войну в Украине.
 
Вечером Герцог и первая леди Израиля устроят торжественный ужин для Левитса и его супруги.

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