



Герцог встретился с молодым поколением лидеров еврейских общин

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился сегодня (вторник) в своей резиденции в Иерусалиме с участниками лидерской программы организации "Маса", основанной ЕА "Сохнут" и правительством Израиля. Гости представили Президенту свои инициативы по продвижению еврейских общин в диаспоре, укреплению связей с государством Израиль и борьбе с антисемитизмом. В лидерскую программу "Масы" было отобрано около 100 молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет из более чем 11 стран мира. Ожидается, что они буду играть ключевые роли в своих еврейских общинах после окончания программы и возвращения домой.



Одной из участниц программы, представившей свою деятельность президенту страны, является Лирик Крейн (22) из Сиэтла, США. Крейн продвинула в своем университете закон, требующий от всего преподавательского состава и студентов прохождения семинара на тему антисемитизма и Холокоста. Сама Крейн не единожды сталкивалась с проявлениями антисемитизма: она была уволена с работы только лишь потому, что являлась еврейкой, а в детские годы была вынуждена уйти из школы после того, как на стене школы нарисовали свастику и угрожали её жизни. В настоящее время она преподает английский язык на добровольных началах в рамках программы "Маса-учителя" в иерусалимской школе и продолжает продвигать программы по искоренению антисемитизма в кампусах США.



С Президентом также встречался Яков Ходош (23), родившийся и выросший в Харькове. До начала войны в Украине он был одним из лидеров местного филиала организации "Гилель". Однако здание, где проходили мероприятия организации, и ее штаб был разрушен прямым попаданием ракеты. "Наши друзья сейчас остались без дома, который пал жертвой войны. Разрушено место, где студенты встречались, общались, где каждую пятницу традиционно встречали Шаббат. Ребята уже несколько суток находятся в бомбоубежищах, чтобы сохранить свои жизни. Эта трагедия теперь навсегда высечена в нашей памяти" – написано на официальной странице харьковского "Гилеля" в Инстаграме. По профессии Яков зубной врач и на данный момент принимает участие в программе "Маса-врачи".



В ходе программы лидерства юноши и девушки приобретают практические инструменты из мира адаптивного лидерства, используя метод, разработанный в Гарвардской школе бизнеса, рассматривающий лидерство как поведение, при котором каждый может проявить себя в любом месте и в любое время. Ожидается, что эти молодые люди займут ключевые и руководящие должности в еврейских общинах следующих стран: США, Канады, Аргентины, Англии, России, Украины, Бельгии, Германии, Румынии, Южной Африки и Турции.

Президент Израиля, Ицхак Герцог: "Вы будущие лидеры еврейского народа. Я умоляю вас быть более вовлеченными и больше интересоваться великой историей нашего народа и тем, что означает быть евреем. Мы маленькая нация, 15 миллионов человек в океане из 8 миллиардов человек в мире. Нам есть что поведать миру - у нас есть удивительная история, великое прошлое и светлое будущее. Опыт, пережитый в Израиле, будет сопровождать вас всю жизнь. Я встречаюсь с людьми, которые жили по программам в Израиле 20, 30 или 40 лет назад и с тех пор изменили мир. Благодаря им Израиль считается ведущей страной".



Офер Гутман, гендиректор организации "Маса" подытожил: "Перед нами команда из 100 молодых лидеров, которые станут послами Израиля в диаспоре. Они были отобраны из сотен претендентов на основе их деятельности и опыта работы в еврейских общинах, их личных способностей и их желания изменить к лучшему окружающий мир. Все они также активно принимают участие в наших программах – программах развития карьеры, преподавания английского языка на периферии, медицинских программах, программах профессионального обучения, волонтерства и специализациях и стажировках в различных компаниях и организациях в Израиле. Мы благодарим Президента за его вклад в воспитание будущего поколения лидеров еврейского мира и за его последовательную поддержку деятельности организации "Маса".

