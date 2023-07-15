



Герцог встретился с Лапидом перед поездкой в США

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился 15 июля с лидером оппозиции Яиром Лапидом.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Подробности относительно встречи Герцога с Лапидом не раскрываются.



Она состоялась перед запланированной поездкой израильского лидера в США, которая состоится на следующей неделе.



Ранее с Герцогом встретился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Глава правительства заявил президенту, что в возобновлении переговоров о судебной реформе нет смысла.

