Герцог встретился с Лапидом перед поездкой в США
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился 15 июля с лидером оппозиции Яиром Лапидом.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Подробности относительно встречи Герцога с Лапидом не раскрываются.
Она состоялась перед запланированной поездкой израильского лидера в США, которая состоится на следующей неделе.
Ранее с Герцогом встретился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Глава правительства заявил президенту, что в возобновлении переговоров о судебной реформе нет смысла.