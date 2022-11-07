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Герцог встретился с королем Иордании в Египте
07.11.2022 15:28 Алина Груднева

Герцог встретился с королем Иордании в Египте

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с королем Иордании Абдаллой II на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

 
Стороны обсудили трехстороннее сотрудничество между Иорданией, ОАЭ и Израилем в сферах энергетики и водного хозяйства.
 
Также они поговорили по поводу проекта по восстановлению реки Иордан. 
 
Помимо прочего, Герцог поговорил с королем Иордании по поводу дальнейшего продвижения отношений между странами и обсудил различные региональные вопросы.

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