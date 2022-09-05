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Герцог встретился с канцлером Германии: детали
05.09.2022 13:31 Ольга Белозерова

Герцог встретился с канцлером Германии: детали

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с официальным визитом в Германии, сегодня утром встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем.

В ходе встречи стороны обсудили стратегические, региональные вопросы и вопросы безопасности, сообщает "Аруц Шева".

Как сообщается, Герцог поблагодарил канцлера Германии за приверженность и личный вклад в обеспечение безопасности Израиля, в продвижение отношений между странами и борьбу с антисемитизмом, которые выражались на протяжении всей его политической карьеры. 

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