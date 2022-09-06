



Герцог вспомнил отца во время визита в Берген-Бельзен

Президент Ицхак Герцог завершает государственный визит в Германию поездкой в ​​Берген-Бельзен, где во время выступления вспомнил своего отца Хаима Герцога, участвовавшего в освобождении концлагеря в апреле 1945 года в качестве офицера британских войск.



Об этом сообщается Times of Israel.



"Когда лагерь был освобожден, на место въехала военная колонна во главе с офицером, который стоял на деревянном ящике и кричал на идиш перед сотнями людей, сотнями человеческих скелетов: :"Евреи! Есть еще живые евреи!" Этим еврейским офицером был мой отец Хаим Герцог, впоследствии президент Израиля", - начал свою речь Ицхак Герцог.



Израильский президент продолжил: "Четыре десятилетия спустя мой отец вернулся сюда в качестве шестого президента независимого, сильного и демократического еврейского государства Израиль. Мой отец решил начать свой визит здесь, в том же месте, где заканчиваю свой визит я. Здесь он обратился к жертвам Холокоста и сказал: "От имени еврейского народа и от имени Государства Израиль я повторяю нашу клятву никогда не забывать вас и всегда быть верным вашему завещанию: императив жизни". Так сказал мой отец, и так же говорю я сегодня как президент Государства Израиль, государства еврейского народа. Здесь, в этом страшном месте, мы помним императив, связывающий всех нас: императив жизни, императив Вечности Израиля и долг трудиться ради него в каждом поколении".