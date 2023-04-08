



Герцог: враги пытаются навредить нам, но мы победим как единая нация

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал граждан к единству на фоне омрачивших эти праздники трагедий в результате терактов и ракетных обстрелов.



Об этом он написал в Facebook.



"Наши враги разнообразными способами работают над тем, чтобы навредить нам в этот период. Гнусной ложью они раздувают чуждый межрелигиозный огонь, акты насилия и убийства невинных", - сказал Герцог.



По словам президента, враги намеренно работают над тем, чтобы углубить раскол внутри израильского общества, стремятся разделить нацию.



"Они совершенно неверно истолковывают израильский дух. Они неверно истолковывают израильскую культуру дебатов и протесты. Так что не запутайтесь — мы все один народ, одно общество, одна страна. Мы побеждали в прошлом и победим сейчас", - добавил он.





