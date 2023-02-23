



Герцог внезапно отменил поездку в Японию: названа причина

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил запланированную на 21 марта поездку в Японию во главе делегации бизнесменов.



По данным Ynet, такое решение было принято из-за политического кризиса вокруг "судебной революции".



В канцелярии Герцога пришли к выводу о том, что в нынешних условиях кризиса отсутствие президента в стране будет неправомерным.



"Из-за конституционного и социального кризиса, в котором находится Израиль, и из-за непрекращающихся усилий президента по содействию переговорам, которые приведут к широкому соглашения и предотвратят раскол в стране, президент был вынужден отложить свой визит в Японию", - сказано в послании бизнесменам.

