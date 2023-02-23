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Герцог внезапно отменил поездку в Японию: названа причина
23.02.2023 12:28 Алина Груднева

Герцог внезапно отменил поездку в Японию: названа причина

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил запланированную на 21 марта поездку в Японию во главе делегации бизнесменов.

По данным Ynet, такое решение было принято из-за политического кризиса вокруг "судебной революции".

В канцелярии Герцога пришли к выводу о том, что в нынешних условиях кризиса отсутствие президента в стране будет неправомерным.

"Из-за конституционного и социального кризиса, в котором находится Израиль, и из-за непрекращающихся усилий президента по содействию переговорам, которые приведут к широкому соглашения и предотвратят раскол в стране, президент был вынужден отложить свой визит в Японию", - сказано в послании бизнесменам.
 

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