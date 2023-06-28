



Герцог: вернитесь за стол переговоров, пока еще не слишком поздно

Президент Ицхак Герцог призвал членов коалиции и оппозиции вернуться за стол переговоров относительно правовой реформы, пока не стало слишком поздно.



Соответствующее заявление он сделал днем, 28 июня.



"Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу способность разговаривать друг с другом, вести глубокие переговоры и достигать взаимопонимания — потому что в нескольких километрах отсюда есть те, кто хочет разрушить все, что у нас есть", — подчеркнул он.



Таким образом, Герцог сделал отсылку на поддерживаемые Ираном террористические группировки в Сирии, Ливане и в Газе.



"Иногда мы забываем о том, что важно для нас в жизни и с какими огромными проблемами мы сталкиваемся", — добавил он.

