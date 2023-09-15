



Герцог в преддверии Рош ха-Шана: Израиль должен оставаться единым

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к израильтянам в преддверии Рош ха-Шана.



"Этот год стал для нас весьма серьезным испытанием. Израиль борется с важными вопросами, которые подчеркивают, насколько большими могут быть различия между нами. Хотя наши разногласия могут быть болезненными, они также указывают на важную утешительную истину. Мы все глубоко заботимся о нашем еврейском народе и нашем любимом еврейском и демократическом государстве Израиль. Иметь различия — это нормально", - сказал Герцог.



По словам президента, наличие разногласий и возможность их озвучить является признаком силы демократии и народа. Он выразил надежду на то, что каждый приложит усилия для того, чтобы услышать друг друга и открыть сердца.



"Как президент Израиля, я считаю, что этот акт является наиболее важным шагом в преодолении наших разногласий. Именно поэтому в этом году мы запустили инициативу "Коль Хаам – Голос народа". Я надеюсь, что каждый из вас внесет свой вклад. Я приглашаю вас создать глобальный диалог между евреями, который будет инклюзивным, ярким, расширяющим возможности, а также повлияет на государство ради нашего общего будущего. Пусть этот год послужит подлинным обновлением для наших душ", - резюмировал президент.