



Герцог: Трудные дебаты о пересмотре судебной системы - момент возможностей

"Трудные, но очень важные" публичные дебаты по поводу предлагаемых правительством реформ судебной системы Израиля являются "моментом больших возможностей", заявил президент Ицхак Герцог в четверг утром в начале программы Celebrate the Faces of Israel , конфиренции Jerusalem Post в Музее толерантности в Иерусалиме.



“Моя цель в проведении текущих переговоров — обеспечить, чтобы все лица, голоса и точки зрения, составляющие нашу нацию, были услышаны и уважаемы, при этом твердо защищая основные столпы демократии и независимость нашей правовой системы”, — заявил президент, добавив, что сделает все, что в его силах, “чтобы помочь нам достичь широкого консенсуса и выйти из этого кризиса сильнее, чем когда-либо”.



Президент в своем выступлении утверждал, что враги Израиля ошиблись, истолковав ожесточенные дебаты в Израиле признаком слабости.



“В последние недели мы видели, как Иран и его марионетки в Газе, Сирии и Ливане — ХАМАС, Хизбалла и Исламский джихад — неправильно истолковывают жизненность нашего демократического дискурса как возможность причинить разрушения и страдания“, — сказал президент.



“Во время Рамадана, времени святости и сострадания ко многим, времени терпимости, они запятнали наш прекрасный ландшафт разрушением и насилием и унесли жизни ни в чем не повинных израильтян и туристов, — продолжил Герцог. - Мы ясно дали понять, что мы, Государство Израиль, всегда будем принимать все меры для защиты нашего народа. Что мы будем бороться за сохранение стабильности, сохраняя при этом мирную протянутую руку всем народам в регионе, в том числе нашим соседям, палестинцам“.



Президент сказал, что важно не только работать над демократией и равенством внутри Израиля, но и укреплять единство и взаимную ответственность всего еврейского народа, добавив, что “здесь я также полон решимости проявить всю силу моего президентства для реализации этой цели”.



