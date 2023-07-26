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Герцог: те, у кого есть власть, несут ответственность за поиск решений
26.07.2023 17:00 Алина Груднева

Герцог: те, у кого есть власть, несут ответственность за поиск решений

Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю начала поста Тиша бе-Ав прокомментировал продолжающиеся разногласия относительно правовой реформы в стране.

Он выразил "глубокое разочарование" ситуацией и тем, что переговоры между коалицией и оппозицией провалились.

"Я предупреждал об этом. Если будет хоть малейший шанс, моя команда и я продолжим действовать всеми возможными способами, чтобы опустить стены и навести мосты", — подчеркнул Герцог.

Президент, напомнив о своем выступлении в американском Конгрессе, в очередной раз подчеркнул, что Израиль является демократической страной.

"Как я уже подчеркивал ранее, большая ответственность за поиск решений, которые принесут пользу стране и обществу в целом, всегда будет лежать на том, кто держит бразды правления. Именно так работает демократия. Я ожидаю, что вскоре заверения правительства воплотятся в реальность", - подчеркнул он.

Герцог вновь призвал граждан Израиля воздерживаться от насилия, а резервистов - не отказываться являться на службу.

"Вы - лучшие из лучших, но в то же время я опасаюсь за безопасность Израиля", - добавил он.

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