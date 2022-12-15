



Герцог: сравнение Израиля с апартеидом - кровавый навет

Президент Ицхак Герцог осудил сравнение ситуации между Израилем и палестинцами с режимом апартеида в Южной Африке.

Соответствующее заявление он сделал, выступая по видеосвязи на ежегодной конференции Всемирной сионистской организации.

"Сравнение Государства Израиль и режима апартеида не является законной критикой — это кровавый навет", - сказал он.

По словам Герцога, легитимность Государства Израиль и оправдание его существования напрямую связаны с его способностью защитить себя.