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Герцог: сравнение Израиля с апартеидом - кровавый навет
15.12.2022 14:38 Алина Груднева

Герцог: сравнение Израиля с апартеидом - кровавый навет

Президент Ицхак Герцог осудил сравнение ситуации между Израилем и палестинцами с режимом апартеида в Южной Африке.

 
Соответствующее заявление он сделал, выступая по видеосвязи на ежегодной конференции Всемирной сионистской организации.
 
"Сравнение Государства Израиль и режима апартеида не является законной критикой — это кровавый навет", - сказал он.
 
По словам Герцога, легитимность Государства Израиль и оправдание его существования напрямую связаны с его способностью защитить себя.

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