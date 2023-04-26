



Герцог: споры и разногласия имеют решающее значение для демократии

Ожесточенные разногласия относительно плана правовой реформы лишь в очередной раз продемонстрировали силу израильской дипломатии.



Об этом сказал президент Ицхак Герцог, выступая перед дипломатами из 120 стран по случаю Дня независимости.



"Споры и разногласия в условиях демократии не только естественны. Они имеют решающее значение. Тот факт, что, когда нам исполняется 75 лет, израильтяне яростно обсуждают фундаментальные вопросы о нашей системе сдержек и противовесов, свидетельствует о том, что наш демократический дискурс живой и что наши граждане полностью в него вовлечены", — считает Герцог.



По словам президента, в демократическом израильском обществе существует множество мнений. Несмотря ни на что, законодателям необходимо проделать тяжелую работу и слушать друг друга, в связи с чем и продолжаются переговоры в его резиденции в Иерусалиме.



"Я твердо верю в то, что при наличии доброй воли и готовности к честному диалогу наша демократия может выйти из этой ситуации и стать сильнее, чем когда-либо", — подчеркнул президент.



Он также напомнил о том, что враги Израиля пытаются воспользоваться внутренними разногласиями в Еврейском Государстве, чтобы получить от этого выгоду.



"Иран и его марионетки в Газе, Сирии и Ливане — ХАМАС, "Хизбалла" и "Исламский джихад" — в последние недели стремились извлечь выгоду из внутренних дебатов в Израиле, неверно истолковав жизнеспособность нашего внутреннего демократического дискурса как слабость и возможность посеять хаос", — добавил он.

