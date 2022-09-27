



Герцог созвонился с Аббасом: детали

Президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с председателем ПА Махмудом Аббасом.

Стороны обсудили двусторонние отношения.

Уточняется, что председатель ПА позвонил президенту Израиля по случаю Рош ха-Шана.

Герцогу Аббас подчеркнул необходимость сохранения и развития "добрососедских отношений между народами, важность совместной деятельности по усмирению и обузданию насилия и экстремистских сил".

Они выразили надежду, что в новом году между сторонами будет гражданское сотрудничество.

Также стороны решили, что "сотрудничество в сфере безопасности будет расширено".