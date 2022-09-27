Герцог созвонился с Аббасом: детали
Президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с председателем ПА Махмудом Аббасом.
Стороны обсудили двусторонние отношения.
Уточняется, что председатель ПА позвонил президенту Израиля по случаю Рош ха-Шана.
Герцогу Аббас подчеркнул необходимость сохранения и развития "добрососедских отношений между народами, важность совместной деятельности по усмирению и обузданию насилия и экстремистских сил".
Они выразили надежду, что в новом году между сторонами будет гражданское сотрудничество.
Также стороны решили, что "сотрудничество в сфере безопасности будет расширено".