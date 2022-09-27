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Герцог созвонился с Аббасом: детали
27.09.2022 21:55 Алина Груднева

Герцог созвонился с Аббасом: детали

Президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с председателем ПА Махмудом Аббасом.

 
Стороны обсудили двусторонние отношения.
 
Уточняется, что председатель ПА позвонил президенту Израиля по случаю Рош ха-Шана.
 
Герцогу Аббас подчеркнул необходимость сохранения и развития "добрососедских отношений между народами, важность совместной деятельности по усмирению и обузданию насилия и экстремистских сил".
 
Они выразили надежду, что в новом году между сторонами будет гражданское сотрудничество.
 
Также стороны решили, что "сотрудничество в сфере безопасности будет расширено".

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