



Герцог: создать чрезвычайное правительство немеленно

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с эвакуированными жителями с юга Израиля.



Во время его визита, многие требовали от него ответов относительно дальнейших действий.



По данным Ynet, многие кричали Герцогу: "Почему до сих пор не создано чрезвычайное правительство? Это нужно было сделать еще вчера".



В ответ он сказал, что национальные приоритеты израильтян меняются в зависимости от ситуации.



"Первое, что необходимо сделать, так это это создать сегодня же чрезвычайное национальное правительство", - ответил Герцог.