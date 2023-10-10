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Герцог: создать чрезвычайное правительство немеленно
10.10.2023 13:06 Алина Груднева

Герцог: создать чрезвычайное правительство немеленно

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с эвакуированными жителями с юга Израиля.

Во время его визита, многие требовали от него ответов относительно дальнейших действий.

По данным Ynet, многие кричали Герцогу: "Почему до сих пор не создано чрезвычайное правительство? Это нужно было сделать еще вчера".

В ответ он сказал, что национальные приоритеты израильтян меняются в зависимости от ситуации.

"Первое, что необходимо сделать, так это это создать сегодня же чрезвычайное национальное правительство", - ответил Герцог.

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