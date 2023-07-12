



Герцог: союз Израиля и США является нерушимым

Президент Ицхак Герцог прокомментировал слухи о растущем недовольстве в Белом Доме нынешним израильским правительством.



По его словам, через несколько дней он посетит США с важным визитом, чтобы отметить 75-летие независимости Израиля прочного союза между двумя странами, "который стоит выше любых разногласий".



"Союз между Израилем и США является нерушимым и не заменимым. Точно так же, как и израильская демократия, которая тоже нерушима и незаменима. Это всегда было и всегда будет", - подчеркнул Герцог.



Ранее официальный представитель Белого Дома также заявил, что в администрации Байдена нет разговоров о возможной "переоценке" отношений США с Израилем. Таким образом, был предоставлен комментарий на колонку Томаса Фридмана в New York Times, в которой тот утверждал, что Вашингтон их "пересматривает".

