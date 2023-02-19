Новости » Политика
Герцог: соглашения по правовой реформе можно достичь быстро
19.02.2023 19:40 Алина Груднева

Герцог: соглашения по правовой реформе можно достичь быстро

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя напряженность из-за правительственного плана правовой реформы, сказал, что соглашения можно достичь за короткий срок.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 19 февраля.

Такой комментарий он сделал после того, как на прошлой неделе встретился с представителями коалиции и оппозиции с целью достижения возможности диалога.

Несмотря на его просьбу остановить дальнейшее продвижение законопроектов, коалиция намерена представить первые законы завтра, 20 февраля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы