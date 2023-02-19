



Герцог: соглашения по правовой реформе можно достичь быстро

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя напряженность из-за правительственного плана правовой реформы, сказал, что соглашения можно достичь за короткий срок.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 19 февраля.



Такой комментарий он сделал после того, как на прошлой неделе встретился с представителями коалиции и оппозиции с целью достижения возможности диалога.



Несмотря на его просьбу остановить дальнейшее продвижение законопроектов, коалиция намерена представить первые законы завтра, 20 февраля.

