Герцог: соглашения по правовой реформе можно достичь быстро
Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя напряженность из-за правительственного плана правовой реформы, сказал, что соглашения можно достичь за короткий срок.
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 19 февраля.
Такой комментарий он сделал после того, как на прошлой неделе встретился с представителями коалиции и оппозиции с целью достижения возможности диалога.
Несмотря на его просьбу остановить дальнейшее продвижение законопроектов, коалиция намерена представить первые законы завтра, 20 февраля.