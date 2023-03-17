



Герцог шокирован ненавистнической надписью на доме отца Левина

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил нанесение ненавистной надписи на дом покойного отца министра юстиции Ярива Левина.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 17 марта.



"Такие надписи на доме министра, особенно когда он переживает трудные времена, оплакивая своего отца, который скончался несколько дней назад, это шокирующее зрелище. Я решительно осуждаю это", — сказал Герцог.



По его словам, физическое и словесное насилие, которое усиливается со всех сторон, угрожает всем израильтянам.

