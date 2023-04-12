



Герцог сделал предупреждение врагам Израиля

Президент Израиля Ицхак Герког предупредил врагов страны, чтобы те не интерпретировали внутренние дебаты по правовой реформе как признак военной слабости.



Об этом он сказал в интервью New York Times.



По словам Герцога, переговоры между коалицией и оппозицией относительно реформы проходили в хорошей атмосфере.



"Врагам Израиля не стоит интерпретировать внутренние дебаты в стране как признак военной слабости. Мы всегда объединяемся, когда речь идет о нашей обороне и безопасности", - подчеркнул Герцог.



Такое послание он оставил ХАМАСу и "Хизбалле", которые объявили, что внутренние разногласия "приведут к краху" Израиля.

