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Герцог сделал предупреждение врагам Израиля
12.04.2023 21:49 Алина Груднева

Герцог сделал предупреждение врагам Израиля

Президент Израиля Ицхак Герког предупредил врагов страны, чтобы те не интерпретировали внутренние дебаты по правовой реформе как признак военной слабости.

Об этом он сказал в интервью New York Times.

По словам Герцога, переговоры между коалицией и оппозицией относительно реформы проходили в хорошей атмосфере.

"Врагам Израиля не стоит интерпретировать внутренние дебаты в стране как признак военной слабости. Мы всегда объединяемся, когда речь идет о нашей обороне и безопасности", - подчеркнул Герцог.

Такое послание он оставил ХАМАСу и "Хизбалле", которые объявили, что внутренние разногласия "приведут к краху" Израиля.
 

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