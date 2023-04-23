



Герцог: Самая большая угроза для Израиля - внутренняя

Выступая в Тель-Авиве перед примерно 2000 делегатами Генеральной ассамблеи Еврейских федераций Северной Америки, президент Исаак Герцог выступает за диалог, но не одобряет протесты за пределами места встречи по поводу спорной судебной реформы правительства.



Он лишь косвенно ссылается на спор о судебной реформе, говоря, что: "Помимо изобилия наших даров, мы также можем признать, что в нашем народе есть некоторые тревожные тенденции. Тенденции, бросающие тень на наше совместное будущее".



Он перечисляет несколько общих тенденций, в том числе "пробелы" между евреями и "поверхностный дискурс".



"Несмотря на внешние угрозы, я убежден, что нет большей экзистенциальной угрозы для нашего народа, чем та, которая исходит изнутри: наша собственная поляризация и отчуждение друг от друга", — добавляет президент.



"Я считаю, что только благодаря диалогу между нами мы можем позволить нашим моментам кризиса превратиться в моменты роста", — говорит Герцог.



Он объявляет, что его офис разработал "совершенно новую инициативу под названием "Коль хаам — Голос народа: президентская инициатива всемирного еврейского диалога", которую он описывает как недавно созданный глобальный совет еврейского диалога.



"Можно назвать это еврейским Давосом: беспристрастный и аполитичный "Голос народа" будет совместным форумом, который может удерживать и отражать полный и разнообразный диапазон еврейских голосов. Это будет место, где мы сможем вести серьезные, деликатные и стратегические дискуссии по самым сложным и насущным проблемам, с которыми сталкивается наш народ", — говорит Герцог, не уточняя место, время и масштаб инициативы.

