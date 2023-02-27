



Герцог решительно осудил беспорядки в Хавара: "это вредит всем нам"

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил ночные беспорядки в деревне Хавара.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 27 февраля.



"Государство Израиль — это правовое государство, и мы гордимся этим. Наши принципы и устои как народа и страны против любых нападений на невиновных. Я решительно осуждаю жестокие и насильственные беспорядки, совершенные прошлой ночью против жителей деревни Хавара", - сказал он.



По словам Герцога, нападение на жителей деревни является "преступным насилием над невиновными людьми".



"Это наносит ущерб Государству Израиль, это наносит ущерб нам, это вредит урегулированию, это вредит силам безопасности, которые заняты преследованием виновных в теракте. И прежде всего, это вредит нам как нравственному обществу и как законопослушной стране", - подчеркнул он.

