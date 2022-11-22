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Герцог провел переговоры с Алиевым: детали
22.11.2022 19:02 Алина Груднева

Герцог провел переговоры с Алиевым: детали

Президент Израиля Ицхак Герцог провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

 
В ходе разговора он приветствовал решение Баку открыть посольство в Израиле, принятое в пятницу.
 
"Это большой шаг вперед для наших прекрасных связей с Азербайджаном, важным другом и стратегическим партнером", — сказал Герцог.
 
Израиль имеет посольство в Баку с 1992 года. В октябре министр обороны Бени Ганц посетил Азербайджан с официальным визитом, встретившись с коллегой Закиром Гасановым и Алиевым.

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