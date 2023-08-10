



Герцог – протестующим против реформы: Некоторые из вас не дали нам шанса

Президент Ицхак Герцог в среду встретился с десятками демонстрантов, выступающими против пересмотра правительством судебной системы, в городе Зихрон-Яаков, пишет The Times of Israel.



Демонстранты потребовали от Герцога принять меры для “защиты судебной системы”, а он в ответ попросил их поддержать усилия по достижению компромисса между правительством и оппозицией.



Хотя в настоящее время переговоры не ведутся.



Демонстранты собрались в Зихрон-Яакове, когда Герцог посещал военную базу, используемую подразделением Shayetet 13.



На кадрах видно, как демонстранты били в барабаны, дули в свистки, размахивали израильскими флагами и скандировали “демократию”, когда Герцог покидал мероприятие в сопровождении полиции и сотрудников службы безопасности.



Герцог пересек парковку, чтобы поговорить с протестующими, прежде чем уйти.



“Я веду диалог со всеми, кто готов вести диалог, чтобы гарантировать, что наша демократия останется сильной и стабильной”, — сказал Герцог демонстрантам.



“Некоторые из вас не дали нам шанса, и это позор. Было давление со стороны некоторых ведущих деятелей и других”, — сказал Герцог, по-видимому, имея в виду противодействие лидеров протеста судебным переговорам.



“Я настаиваю на том, чтобы все пришли в резиденцию президента для проведения переговоров, и если не в резиденцию президента, то куда-нибудь еще”, — сказал Герцог протестующим.



Один из демонстрантов спросил Герцога: “Как вы можете помогать столь коррумпированному правительству? Если здесь не будет судебной системы, будет анархия”.



“Вы должны помочь защитить беспристрастную судебную систему”, — сказал протестующий.



“Вы должны принять меры сегодня”, — сказал другой демонстрант.

