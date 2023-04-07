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Герцог прокомментировал теракт на перекрестке Хамра
07.04.2023 17:15 Алина Груднева

Герцог прокомментировал теракт на перекрестке Хамра

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал сегодняшний теракт в долине реки Иордан, в ходе которого погибли две молодые девушки.

Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По словам Герцога, он выражает глубокие соболезнования отцу и всей семье погибших девушек.

"Вместе с народом Израиля я молюсь об исцелении матери и хороших новостях", - сказал он.

Напомним, что 48-летняя мать погибших девушек по-прежнему находится в критическом и нестабильном состоянии в больницы с пулевыми ранениями.
 

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