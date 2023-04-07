



Герцог прокомментировал теракт на перекрестке Хамра

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал сегодняшний теракт в долине реки Иордан, в ходе которого погибли две молодые девушки.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



По словам Герцога, он выражает глубокие соболезнования отцу и всей семье погибших девушек.



"Вместе с народом Израиля я молюсь об исцелении матери и хороших новостях", - сказал он.



Напомним, что 48-летняя мать погибших девушек по-прежнему находится в критическом и нестабильном состоянии в больницы с пулевыми ранениями.

