



Герцог: происходящее сейчас - катастрофа, немедленно нужен компромисс

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к нации со специальным обращением относительно правовой реформы на фоне массовых протестов.



Он призвал коалицию и оппозицию договориться о компромиссном соглашении, чтобы предотвратить раскол страны, а нынешнюю ситуацию назвал катастрофой.



"Я не сдамся — я заплачу любую цену, чтобы найти решение, и при условии, что это произойдет сейчас, потому что у нас нет времени", — сказал Герцог.



По словам президента, он круглыми сутками работал в течение 10 недель, пытаясь заполнить пробелы.



"Нынешнее законодательство, проходящее через Кнессет, необходимо прекратить немедленно и навсегда. Эти законопроекты неправильны, запугивают и ставят под угрозу наши демократические основы и ценности. Они должны быть немедленно заменены другим, согласованным планом", - подчеркнул он.



Герцог пообещал, что компромиссный план по правовой реформе будет представлен в ближайшие дни. Он призвал все стороны немедленно взять на себя ответственность, чтобы страна не провалилась в бездну.



"Мне удалось значительно сократить разрыв между двумя сторонами. Существует согласие по большинству тем — не по всему, но по подавляющему большинству", - подчеркнул он.



