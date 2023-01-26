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Герцог проинформировал НАТО об израильтянах, находящихся в плену
26.01.2023 21:03 Алина Груднева

Герцог проинформировал НАТО об израильтянах, находящихся в плену

Президент Израиля Ицхак Герцог на сегодняшней встрече с Североатлантическим советом НАТО представляет информацию о двух израильтянах и телах двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Его презентация включала фотографии всех четырех мужчин и количество дней, в течение которых они находятся в плену у террористов. 

Герцог рассказал историю каждого из пленных и погибших, а также отдельно показал недавно опубликованное ХАМАСом видео с Аверой Менгисту. 

Он также объяснил, как офицер ЦАХАЛа Хадар Голдин подвергся нападению и был похищен во время операции в 2014 году.
 

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