



Герцог проинформировал НАТО об израильтянах, находящихся в плену

Президент Израиля Ицхак Герцог на сегодняшней встрече с Североатлантическим советом НАТО представляет информацию о двух израильтянах и телах двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в Газе.



Его презентация включала фотографии всех четырех мужчин и количество дней, в течение которых они находятся в плену у террористов.



Герцог рассказал историю каждого из пленных и погибших, а также отдельно показал недавно опубликованное ХАМАСом видео с Аверой Менгисту.



Он также объяснил, как офицер ЦАХАЛа Хадар Голдин подвергся нападению и был похищен во время операции в 2014 году.

