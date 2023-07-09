



Герцог призывает возобновить переговоры о реформе: Отложите эго в сторону

Президент Ицхак Герцог прокомментировал ныне замороженные переговоры о судебной реформе, в которых он выступал посредником. Он заявил, что компромисс по сокращению масштабов “разумности” в качестве критерия для оценки решений правительства “в пределах досягаемости”.



“Могу вам сказать — договоренности возможны — вообще и, конечно, по конкретному вопросу “оговорки о разумности”. Соглашение достижимо. И тем не менее до сих пор никто не хочет сесть и поговорить сейчас без предварительных условий. Это ошибка исторического масштаба”, — cказал он.



В последние недели правительство продвигается вперед с законодательством, которое не позволит суду ссылаться на разумность в отношении назначений.

“Я спрашиваю наших представителей в Кнессете: оно того стоит? Это действительно того стоит? Цифры, данные, опросы и дебаты отражают реальную и значительную общественную потребность в диалоге и консенсусе”, — добавил Герцог.



“Это ясно как божий день. Это момент, чтобы попробовать вместе. Это момент, чтобы подумать о более широкой картине. Сейчас самое время подумать о последствиях. Отложите эго в сторону. Приходите и поговорим. Прекратите ужасные разделения. Люди ждут, что вы придете в себя, и быстро”, - сказал он.

