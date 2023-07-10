



Герцог призывает к возобновлению переговоров о судебной реформе

Президент Ицхак Герцог в воскресенье, 9 июля, выступил на государственной церемонии и призвал коалицию и оппозицию возобновить диалог о судебной реформе.



Герцог предупредил, что невыполнение этого требования приведет к “провалу исторических масштабов” и необратимым расколам в израильском обществе.

"Я вам говорю – ко мне обращается столько людей, не только из широкой общественности, и из политического поля – со всех сторон и говорят одни и те же слова: “Какая ошибка. Какая трагедия”. И это правда! Я вам говорю – возможны договоренности, конечно, по конкретному вопросу разумности", – сказал президент.



“Договоренность достижима, но пока никто не хочет сесть и поговорить – сейчас, без условий. Это провал исторического масштаба. Я спрашиваю наших представителей в правительстве и Кнессете: оно того стоит? Стоит ли оно того? Цифры, данные, опросы и дискуссии отражают реальную и большую общественную потребность в диалоге и согласии. Это ясно как день”, – продолжил Герцог. "Это момент, чтобы сделать усилие – вместе. Теперь время подумать о последствиях. Отбросьте эго! Нам нужно продолжать говорить! Прекратите ужасный раскол!”



Комментарии президента прозвучали, когда правительство продвигает планы по отмене стандарта разумности, одного из компонентов судебной реформы.