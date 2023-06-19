



Герцог призвал к возобновлению переговоров

Президент Ицхак Герцог призвал коалицию и оппозицию вернуться к переговорам по правовой реформе.



"Резиденция президента не отправляла никаких обязывающих проектов ни одной из сторон, и, конечно же, не было достигнуто полного согласия ни по одному вопросу", - сказал он.



По словам президента, идеи озвучивались как в ходе внутренних дискуссий, так и перед публикой, но выводов и понимания пока не достигнуто.



"Я всегда считал, а сегодня больше, чем когда-либо, что диалог — лучшее решение для Государства Израиль. Повторяю свой призыв проявить национальную ответственность и продолжить плодотворный и содержательный диалог, который проходил в последние месяцы", - добавил он.