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Герцог призвал к возобновлению переговоров
19.06.2023 18:52 Алина Груднева

Герцог призвал к возобновлению переговоров

Президент Ицхак Герцог призвал коалицию и оппозицию вернуться к переговорам по правовой реформе.

"Резиденция президента не отправляла никаких обязывающих проектов ни одной из сторон, и, конечно же, не было достигнуто полного согласия ни по одному вопросу", - сказал он.

По словам президента, идеи озвучивались как в ходе внутренних дискуссий, так и перед публикой, но выводов и понимания пока не достигнуто.

"Я всегда считал, а сегодня больше, чем когда-либо, что диалог — лучшее решение для Государства Израиль. Повторяю свой призыв проявить национальную ответственность и продолжить плодотворный и содержательный диалог, который проходил в последние месяцы", - добавил он.

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