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Герцог призвал к сдержанности перед маршем в Бней-Браке
23.03.2023 15:15 Алина Груднева

Герцог призвал к сдержанности перед маршем в Бней-Браке

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к сдержанности перед сегодняшним маршем в Бней-Браке.

По его словам, он ведет переговоры, чтобы предотвратить насилие.

"Нет никаких сомнений в важности права на протест, который является основным и необходимым демократическим элементом. Умоляю всех проявить ответственность и избегать всего, что может разжечь беспочвенную ненависть и углубить суровый раскол, в котором мы находимся", — призвал Герцог.

Как сообщалось ранее, полиция готовится к провокациям и столкновениям на акции протеста против правовой реформы в Бней-Браке.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал жителей ультраортодоксального города держаться от марша подальше и не поддаваться на провокации со стороны демонстрантов.

 

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