



Герцог призвал ЕС бороться с антисемитизмом "любой ценой"

Президент Израиля Ицхак Херцог выступил в четверг перед Европейским парламентом в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Сегодня мы видим крайние движения европейской и мировой политики, которые гордо поднимают уродливое знамя антисемитизма, который еще раз угрожает превратить демократические и цивилизованные общества в общества, пожирающие собственный народ. К сожалению, картина тревожная", - сказал Герцог.



Президент Израиля предупредил: "Ненависть к евреям все еще существует. Антисемитизм все еще существует. Отрицание Холокоста все еще существует. Последние отчеты указывают на новые рекорды ненависти, поскольку антисемитизм продолжает принимать новые обличья, и на этот раз он активен и на виртуальных платформах - подпитывается ими, пускает в них корни, процветает, распространяет яд. По интернету вирусный антисемитизм распространяется рекордными темпами, по нажатию кнопки. Дистанции между вирусным видео и физической атакой практически не существует".



Обращаясь напрямую к европейским законодателям, Герцог сказал, что они не должны оставаться в стороне.



"Вы должны читать предупреждающие знаки, обнаруживать симптомы пандемии антисемитизма и бороться с ней любой ценой. Вы должны сделать так, чтобы каждый еврей, желающий жить полноценной еврейской жизнью в ваших странах, мог делать это безопасно и бесстрашно", - отметил Герцог.



После речи израильского президента последовала минута молчания в память о жертвах Холокоста.