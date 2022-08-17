



Герцог приветствовал решение Израиля и Турции

Президент Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.

Соответствующее заявление он сделал днем, 17 августа.

"Это важный процесс, который мы ведем с прошлого года, который приведет к развитию экономики, туризма и дружеских отношений между странами", - сказал Герцог.

По его словам, партнерство и добрососедство в восточном Средиземноморье важны для всех.

"Все религии — мусульмане, иудеи и христиане — могут и должны жить в мире",- добавил он.