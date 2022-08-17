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Герцог приветствовал решение Израиля и Турции
17.08.2022 15:02 Алина Груднева

Герцог приветствовал решение Израиля и Турции

Президент Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.

 
Соответствующее заявление он сделал днем, 17 августа.
 
"Это важный процесс, который мы ведем с прошлого года, который приведет к развитию экономики, туризма и дружеских отношений между странами", - сказал Герцог.
 
По его словам, партнерство и добрососедство в восточном Средиземноморье важны для всех.
 
"Все религии — мусульмане, иудеи и христиане — могут и должны жить в мире",- добавил он.

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