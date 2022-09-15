Новости » Политика
Герцог приветствовал главу МИД ОАЭ
15.09.2022 16:05 Алина Груднева

Герцог приветствовал главу МИД ОАЭ

Президент Ицхак Герцог устраивает официальный обед, чтобы приветствовать министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллу ибн Заида Аль Нахайяна в Иерусалиме.

 
"Мы приветствуем вас здесь с распростертыми объятиями и открытыми сердцами. Мы приветствуем вас в нашем доме, по мере того, как мечты сбывается", - сказал он.
 
Герцог назвал Соглашения Авраама "изменением парадигмы на Ближнем Востоке, появлением новых голосов, открытием новых горизонтов для детей и их будущего, а также праздником жизни и перемен".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы