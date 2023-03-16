



Герцог: “Представленный мною план - это только начало”

Сегодня, в четверг, 16 марта, президент Ицхак Герцог ответил на резкую критику в его адрес в связи с представленным им накануне “народным планом” реформирования судебной системы.



Герцог прибыл на ежегодную конференцию Национальной инициативы по продовольственной безопасности и заявил: “Для меня важно сказать, что я, конечно, слышу реакцию на представленный мною план со всех концов политического спектра, и я принимаю любую критику с любовью и огромным уважением”.



“Я предлагаю всем внимательно изучить план и мою речь и увидеть, насколько это выглядит хорошей альтернативой для Израиля. Тот “народный план“, который я представил — это предложение, площадка для обсуждения, на основе плана мы можем работать, менять его и дорабатывать. Это не конец обсуждения, а только начало”, - отметил Ицхак Герцог.



Президент также подчеркнул: “Все делается для того, чтобы найти широкий консенсус в израильском обществе и как можно скорее предотвратить разделение внутри нас, добиться национального единства, успокоить ситуацию и наладить диалог. Все основано на любви к Израилю”.