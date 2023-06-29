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Герцог: право на протест - это нормально, а отказы от службы - нет
29.06.2023 19:03 Алина Груднева

Герцог: право на протест - это нормально, а отказы от службы - нет

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на церемонии выпуска пилотов на базе ВВС на юге Израиля.

Он прокомментировал продолжающиеся протесты против правовой реформы и угрозы резервистов отказаться от службы.

"Право на протест — это основное право в любом демократическом государстве, в том числе и в Израиле. Но угрозам отказа не место в нашей стране", - подчеркнул он.

По словам главы государства, такие угрозы ослабляют устойчивость Государства Израиль к внешним воздействиям.

 

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